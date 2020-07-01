2020-07-01T20:07:20+03:00
Авто

Проезд по трассе М-11 «Нева» подорожал с 1 июля

Цены для автомобилистов подняли на участках в районе Москвы
Петр КИБЕР
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Проезд по платной трассе М-11 подорожал с 1 июля.Проезд по платной трассе М-11 подорожал с 1 июля.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Не самая приятная новость пришла для петербургских автомобилистов, которые ездят по трассе М-11 «Нева» до Москвы. С 1 июля здесь поднялась стоимость проезда. Речь идет от трех участках автодороги в районе столицы.

- Подорожал проезд по участкам ЗеленоградСолнечногорск, Зеленоград – Москва и Зеленоград – Шереметьево, - пишут «Невские новости».

По информации Росавтодора, в первом случае речь идет о вечернем времени в будние дни. Доехать из Зеленограда в Солнечногорск с понедельника по четверг с 14:00 до 1:00 будет стоить 200 рублей вместо 160 (с транспондером) или 250 рублей без транспондера (сейчас — 200 рублей).

В обратном направлении дорожает проезд по выходным с 14:00 до 1:00. Цена составит 240 рублей с транспондером и 300 - без него.

На маршрутах Зеленоград – Москва и Зеленоград – Шереметьево на 100-200 рублей дорожают многоразовые абонементы. Впрочем, это петербуржцев вряд ли касается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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