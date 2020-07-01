«Водоканал»: Городская канализация справилась с сильными дождями

1 Июль 2020 2020-07-01T21:24:27+03:00

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Городская канализация справилась с потоками воды, которые в очередной раз вылились с небес. В этом уверены в петербургском «Водоканале». Правда, речь идет не о шторме 30 июня, а о дождях, которые накрыли юг Северной столицы в среду, 1 июля.

- В период с 10:00 до 18:00 в Санкт-Петербурге и пригородах зафиксированы кратковременные осадки различной интенсивности. Всего в адрес предприятия поступило 36 заявок на небольшие локальные скопления воды, которые были оперативно отработаны, - сообщает пресс-служба «Водоканала».

Однако сильнее всего досталось Московскому району. Так, по данным синоптиков, в районе улицы Орджоникидзе было зафиксировано 8,57 мм осадков за 20 минут. Несмотря на то, что городская канализации рассчитана максимум на 7,2 мм за 20 минут, подтоплений удалось избежать.

Аварийные бригады дежурили и в других местах города, в том числе на перекрестке улиц Парашютной и Репищева, которая «поплыла» накануне. Однако сегодня в Приморском районе было почти сухо.

ИСТОЧНИК KP.RU