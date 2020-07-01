Найденный в канаве труп опознали по кариесу

1 Июль 2020 2020-07-01T21:40:26+03:00

Лишь по зубам жительница Кингисеппского района узнала своего пропавшего сожителя

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Гнилой зуб помог выяснить личность мужчины, труп которого был найден в канаве в Кингисеппском районе Ленинградской области. Сообщение о нахождении тела поступило в полицию днем 30 июня.

- Звонивший мужчина заявил, что на территории стройки газоперерабатывающего завода вблизи деревни Краколье, в канаве он обнаружил труп неизвестного мужчины, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Приехавшие на место полицейские установили, что внешних признаков насильственно смерти на теле нет. Погибшего отправили в морг и начали выяснять его личность. Вскоре в сводках нашлось заявление о пропаже человека, поданное пять дней назад жительницей деревни Большое Куземкино.

Когда женщине показали фото погибшего, по одежде и глубокому кариесу зуба она опознала своего сожителя. Погибшим оказался 40-летний местный житель. Сейчас обстоятельства его смерти выясняют полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU