Найденный в канаве труп опознали по кариесу
Гнилой зуб помог выяснить личность мужчины, труп которого был найден в канаве в Кингисеппском районе Ленинградской области. Сообщение о нахождении тела поступило в полицию днем 30 июня.
- Звонивший мужчина заявил, что на территории стройки газоперерабатывающего завода вблизи деревни Краколье, в канаве он обнаружил труп неизвестного мужчины, - сообщает источник в правоохранительных органах.
Приехавшие на место полицейские установили, что внешних признаков насильственно смерти на теле нет. Погибшего отправили в морг и начали выяснять его личность. Вскоре в сводках нашлось заявление о пропаже человека, поданное пять дней назад жительницей деревни Большое Куземкино.
Когда женщине показали фото погибшего, по одежде и глубокому кариесу зуба она опознала своего сожителя. Погибшим оказался 40-летний местный житель. Сейчас обстоятельства его смерти выясняют полицейские.
ИСТОЧНИК KP.RU