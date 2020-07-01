«Город показал свое настоящее лицо»: Александр Беглов поблагодарил петербуржцев за участие в голосовании

1 Июль 2020 2020-07-01T22:15:43+03:00

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Итоги недельного голосования по поправкам в Конституцию подвел губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. В эфире телеканала «Санкт-Петербург» градоначальник отметил, что на участках было много людей «серебряного возраста», а также молодежи и многодетных семей.

- Мы с вами сделали главный выбор, - отметил Александр Беглов говоря о поправках, касающихся суверенитета. – Мы защитили нашу страну. Город сделал выбор, и это позволит оставить нашим детям, внукам страну в ее нынешних границах.

Особо губернатор отметил поправку о сохранении исторической правды.

- Россия на протяжении нескольких веков защищала Европу то от Наполеона, то от фашистов, то от других захватчиков, наши западные друзья нас благодарили, а потом быстро это забывали. А у нашего города особое отношение к истории. Сегодня многим хотелось бы забыть о том, что в блокаде Ленинграда участвовали войска европейских государств. Конституция защитит правду о героизме нашего города и наших жителей.

Александр Беглов отметил, что в городе шла очень сильная политическая дискуссия. В итоге, на участках была зафиксирована высокая явка. Это значит, что неравнодушных не осталось и большинство петербуржцев высказали свое отношение к поправкам.

- Город показал свое настоящее лицо, свой патриотизм и свою демократию, - резюмировал губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU