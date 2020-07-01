2020-07-01T22:37:11+03:00
Происшествия

В Сестрорецке такси снесло забор и вылетело на пешеходную дорожку

Авария произошла неподалеку от ресторана «Тайм-аут» [видео]
Петр КИБЕР
Поделиться:
В Сестрорецке в аварию попало такси. Фото: vk.com/spb_todayВ Сестрорецке в аварию попало такси. Фото: vk.com/spb_today
Изменить размер текста:

Серьезное ДТП с машиной такси произошло вечером 1 июля в Сестрорецке. На перекрестке Приморского шоссе и Северного переулка, по непонятным причинам иномарка снесла дорожное ограждение и вылетела на пешеходную дорожку.

- Авария ресторана «Тайм-аут». Снесен отбойник. Машина выехала на велосипедную дорожку. По счастливой случайности, там не было гуляющих и велосипедистов, - пишут очевидцы аварии в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Свидетели происшествия утверждают, что машина пролетела от перекрестка около 70 метров, после чего врезалась в ограждение. При этом у такси оказалась разбита и задняя часть, однако второго участника ДТП, который мог подтолкнуть иномарку, поблизости видно не было.

По предварительным данным, люди в аварии не пострадали. Сейчас выяснением обстоятельств произошедшего занимаются инспекторы Госавтоинспекции Курортного района.

Официальных данных от ГИБДД по происшествию пока нет.

ДТП с такси в Сестрорецке.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24