В Сестрорецке такси снесло забор и вылетело на пешеходную дорожку

1 Июль 2020 2020-07-01T22:37:11+03:00

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Серьезное ДТП с машиной такси произошло вечером 1 июля в Сестрорецке. На перекрестке Приморского шоссе и Северного переулка, по непонятным причинам иномарка снесла дорожное ограждение и вылетела на пешеходную дорожку.

- Авария ресторана «Тайм-аут». Снесен отбойник. Машина выехала на велосипедную дорожку. По счастливой случайности, там не было гуляющих и велосипедистов, - пишут очевидцы аварии в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Свидетели происшествия утверждают, что машина пролетела от перекрестка около 70 метров, после чего врезалась в ограждение. При этом у такси оказалась разбита и задняя часть, однако второго участника ДТП, который мог подтолкнуть иномарку, поблизости видно не было.

По предварительным данным, люди в аварии не пострадали. Сейчас выяснением обстоятельств произошедшего занимаются инспекторы Госавтоинспекции Курортного района.

Официальных данных от ГИБДД по происшествию пока нет.

ДТП с такси в Сестрорецке.Видео: vk.com/spb_today

ИСТОЧНИК KP.RU