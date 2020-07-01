Водитель и пассажир джипа, влетевшего в витрину кафе, объявлены в розыск

1 Июль 2020 2020-07-01T23:28:10+03:00

Водитель джипа въехал в кафе прямо а машине, но обедать не стал. Фото: СОЦСЕТИ

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Водитель и пассажир внедорожника, влетевшего в витрину кафе у метро «Выборгская», объявлены в розыск. Двух любителей быстрой езды и еды очень ждут на разговор полицейские Выборгского района, которым выпало счастье разбираться в последствиях дневного ДТП.

- 1 июля около 12 часов 50 минут в здание по адресу Гренадерская, дом 22, в котором находится заведение общественного питания, на высокой скорости врезался автомобиль «Форд Эскейп». Водитель и пассажир автомобиля после столкновения спешно покинули место происшествия, - сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

В момент аварии в кафе были его работники и хозяин, но они не пострадали – разбито оказалось лишь панорамное окно.

Брошенную машину достали из обеденного зала и отвезли на штраф-стоянку.

Хозяин кафе пока заявления в полицию не подавал, но стражи порядка все равно ищут лихача и его пассажира. Им советуют добровольно прийти в отделение.

ИСТОЧНИК KP.RU