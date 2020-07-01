В Тучковом переулке начали менять историческую брусчатку
Подрядчики Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) вышли на работы в Тучков переулок, где предполагается заменить дорожное покрытие на площади в четыре тысячи квадратных метров. Снимать будут брусчатку. Но потом ее вернут на место.
- Предполагается, что рисунок существующего исторического мощения будет полностью сохранен. Оно выполнено из колотого штучного камня породы габбро-диабаз, - пишет «Мойка 78» со ссылкой на пресс-службу КРТИ.
Всего в ремонт попадает участок длиной около 500 метров. Вместе с дорожным покрытием будут отремонтированы и лотковые зоны для слива воды.
Напомним, что накануне стало известно сразу о двух масштабных ремонтах дорожного покрытия на КАД. Весь июль из-за работ на мосту через реку Утка будет ограничено движение.
Еще одним проблемным местом станет участок от Шушар до Обухово на внешнем кольце.
ИСТОЧНИК KP.RU