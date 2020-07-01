В Тучковом переулке начали менять историческую брусчатку

1 Июль 2020 2020-07-01T23:42:02+03:00

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Подрядчики Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) вышли на работы в Тучков переулок, где предполагается заменить дорожное покрытие на площади в четыре тысячи квадратных метров. Снимать будут брусчатку. Но потом ее вернут на место.

- Предполагается, что рисунок существующего исторического мощения будет полностью сохранен. Оно выполнено из колотого штучного камня породы габбро-диабаз, - пишет «Мойка 78» со ссылкой на пресс-службу КРТИ.

Всего в ремонт попадает участок длиной около 500 метров. Вместе с дорожным покрытием будут отремонтированы и лотковые зоны для слива воды.

Напомним, что накануне стало известно сразу о двух масштабных ремонтах дорожного покрытия на КАД. Весь июль из-за работ на мосту через реку Утка будет ограничено движение.

Еще одним проблемным местом станет участок от Шушар до Обухово на внешнем кольце.

ИСТОЧНИК KP.RU