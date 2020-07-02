Спасатели предупредили о ливнях и грозах в Санкт-Петербурге 2 июля

2 Июль 2020 2020-07-02T07:48:04+03:00

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Дождливая и ветреная погода все еще сохраняется в Санкт-Петербурге. В четверг, 2 июля 2020 года, горожан вновь ожидает встреча со стихией. Спасатели Северной столицы предупредили местных жителей о грозах и ливнях, а также посоветовали подготовится к этому, чтобы сохранить себя и свое имущество.

- Во время грозы во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по возможности выключите телевизор, радио и другие электробытовые приборы, - отметили в МЧС Петербурга.

Также спасатели посоветовали закрывать окна, не ходить во время сильного ветра под деревьями или плохо закрепленными конструкциями. Машины тоже лучше парковать в безопасное место.

Днем 2 июля будет облачно, кратковременные дожди, в отдельных районах города ожидаются грозы и ливни. Температура воздуха поднимется до 20-22 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU