2020-07-02T09:06:44+03:00
Происшествия

Петербуржца ранили шилом в сердце ради «Джокера»

Полиция расследует дело о покушении на убийство
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Мужчину закололи в Петербурге ради самокатаМужчину закололи в Петербурге ради самокатаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге полиция расследует дело о покушении на убийство ради «Джокера» - электросамоката с таким названием. В ночь на 1 июля 2020 года на жителя Приморского района, который возвращался домой на своем транспорте, напал мужчина и ранил его прямо в сердце.

- В полицию обратился 39-летний житель дома 33 по проспекту Испытателей. Он рассказал, что около 4:00 в грузовом лифте его дома какой-то мужчина два раза ударил его шилом в грудную клетку, отнял самокат «Джокер» и сбежал, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

Раненный мужчина попал в больницу с ранением сердца. Он находится в тяжелом состоянии.

Тем же утром, в 5 утра, инспекторы ГИБДД на Испытателей остановили того самого нападавшего, который ехал на самокате. Им оказался 48-летний безработный.

Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пьяный гонщик на Cadillac утроил несколько ДТП, уходя от полицейской погони в Санкт-Петербурге
Появились еще две жертвы мужчины, убившего пенсионерку в парке Александрино в Санкт-Петербурге
За государственную измену петербуржца посадили на 7 лет в колонию строгого режима
В следственных изоляторах Санкт-Петербурга и области завершилось голосование по поправкам в Конституцию
Петербуржец заказал убийство своего отца ради наследства
35 рейсов отменили в аэропорту Пулково 2 июля
Спрос на официантов вырос в два раза после самоизоляции в Санкт-Петербурге
Почти 16,5 тысяч петербуржцев сдали тест на коронавирус за сутки
Мужчина выстрелил в голову соседу во время спора в Ленинградской области
Ревнивец угнал и разбил машину бывшей возлюбленной в Санкт-Петербурге
«Легковушка» разбилась о рейсовый автобус на Киевском шоссе в Санкт-Петербурге
Массовое ДТП создало пробку на Дороге Жизни в сторону Санкт-Петербурга утром 2 июля
Петербуржца ранили шилом в сердце ради «Джокера»
Беглов назвал условия открытия всех заведений в Санкт-Петербурге
Беглов подвел итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ в Санкт-Петербурге
Результаты голосования по поправкам в Конституцию в Санкт-Петербурге на утро 2 июля
Спасатели предупредили о ливнях и грозах в Санкт-Петербурге 2 июля
14 наблюдателей из Петербурга отметили день рождения в день голосования 1 июля
В Петербурге обработали 22 процента бюллетеней
В Тучковом переулке начали менять историческую брусчатку
Водитель и пассажир джипа, влетевшего в витрину кафе, объявлены в розыск
В Сестрорецке такси снесло забор и вылетело на пешеходную дорожку
Петербургский политолог: «1 июля подвело итог голосования за Конституцию 1993 года»
«Город показал свое настоящее лицо»: Александр Беглов поблагодарил петербуржцев за участие в голосовании
Общественная палата – о голосовании по поправкам в Конституцию: «Петербург был на высоте»
Найденный в канаве труп опознали по кариесу
«Водоканал»: Городская канализация справилась с сильными дождями
Семак: Азмун искупил вину перед «Зенитом»