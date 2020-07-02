Петербуржца ранили шилом в сердце ради «Джокера»

2 Июль 2020 2020-07-02T09:06:44+03:00

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В Санкт-Петербурге полиция расследует дело о покушении на убийство ради «Джокера» - электросамоката с таким названием. В ночь на 1 июля 2020 года на жителя Приморского района, который возвращался домой на своем транспорте, напал мужчина и ранил его прямо в сердце.

- В полицию обратился 39-летний житель дома 33 по проспекту Испытателей. Он рассказал, что около 4:00 в грузовом лифте его дома какой-то мужчина два раза ударил его шилом в грудную клетку, отнял самокат «Джокер» и сбежал, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

Раненный мужчина попал в больницу с ранением сердца. Он находится в тяжелом состоянии.

Тем же утром, в 5 утра, инспекторы ГИБДД на Испытателей остановили того самого нападавшего, который ехал на самокате. Им оказался 48-летний безработный.

Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

ИСТОЧНИК KP.RU