Массовое ДТП создало пробку на Дороге Жизни в сторону Санкт-Петербурга утром 2 июля

2 Июль 2020 2020-07-02T09:21:11+03:00

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Утро четверга, 2 июля 2020 года, для автомобилистов Всеволожского района Ленинградской области началось с пробки. Около 8 часов утра на Дороге Жизни столкнулись сразу пять автомобилей. Эта массовая авария перекрыла половину дороги.

- 5 машин столкнулись на Дороге Жизни, после светофора на Христиновкий, во Всеволожске, большая пробка в сторону города, как и зачем история умалчивает, - рассказал очевидец с места событий.

Судя по снимкам с места аварии, ДТП было не сильное. Машины плотно прижались друг к другу после удара. О пострадавших ничего не сообщается.

На данный момент спасательные службы и дорожные инспекторы еще не приехали к месту аварии.

Автомобилисты жалуются, что теряют в пробке из-за аварии по 40-45 минут, так как проезд возможен только по одной полосе, а поток машин большой. На 9 утра затор растянулся на 4,5 километра.

Массовое ДТП на Дороге Жизни утром 2 июля .

ИСТОЧНИК KP.RU