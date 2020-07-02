2020-07-02T09:29:48+03:00
Происшествия

«Легковушка» разбилась о рейсовый автобус на Киевском шоссе в Санкт-Петербурге

Утром 2 июля трасса встала в пробку в сторону Санкт-Петербурга
Лилия КОЗЛОВА
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Жесткая авария автомобиля и автобуса произошло на Киевском шоссеЖесткая авария автомобиля и автобуса произошло на Киевском шоссеФото: СОЦСЕТИ
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Жесткая авария произошла на Киевском шоссе в сторону Санкт-Петербурга. Утром в четверг, 2 июля 2020 года, легковой автомобиль Renault Logan на большой скорости влетел в рейсовый автобус, буквально вмявшись в него. На дороге образовалась пробка.

- Утро на Киевском шоссе в сторону города омрачено 5-ти километровой пробкой до места столкновения Logan'а с рейсовым автобусом к-18а, Гатчина - Санкт-Петербург. Технике досталось сильно, что с людьми – неведомо, - рассказал в социальной сети один из очевидцев.

На месте аварии уже работают спасатели. Они достали людей из машин и осматривают повреждения.

Как именно произошла авария, на данный момент не известно. Количество пострадавших тоже не называется.

Тем временем, на Киевском шоссе образовался очень плотный затор. Пробка длиной всего пару километров. Однако чтобы ее проехать понадобится около 40 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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