2020-07-02T09:39:54+03:00
Происшествия

Ревнивец угнал и разбил машину бывшей возлюбленной в Санкт-Петербурге

Помятый автомобиль мужчина вернул на место
Лилия КОЗЛОВА
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Мужчина угнал машину, чтобы отомстить бывшей женщине в ПетербургеМужчина угнал машину, чтобы отомстить бывшей женщине в ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Санкт-Петербурге полиция разбирается в разборках бывших возлюбленных. Мужчина решил отомстить своей экс-подруге и угнал ее автомобиль. Получилось так, что на нем он попал в ДТП. Поэтому, решил вернуть машину на место, как ни в чем не бывало. Однако в итоге его заела совесть.

- 29 июня в полицию обратилась 52-летняя женщина с сообщением о том, что у нее угнали автомобиль «Киа Сид» от дома 149 по проспекту Народного ополчения. Позже этот автомобиль был найден в 10 метрах от места парковки. Причем машины явно побывала в ДТП, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

Тем временем, мужчину начала мучать совесть. 1 июля он пришел в полицию и честно сознался в содеянном. 54-летний ревнивец пояснил, что 24 июня пришел в дом к бывшей сожительницы, пока ее не было дома, взял ключи от машины и уехал. Но не далеко. На пересечении Народного Ополчения и улицы Лени Голикова он попал в ДТП, поэтому отогнал машину обратно.

Мужчине избрана мера пресечения – подписка о невыезде. Возбуждено уголовное дело об угоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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