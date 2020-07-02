Мужчина выстрелил в голову соседу во время спора в Ленинградской области

2 Июль 2020 2020-07-02T10:05:32+03:00

Пьяный мужчина выстрелил в голову соседу во время ссоры Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Посиделки в гостях у соседей для 42-летнего жителя города Всеволожск, что в Ленинградкой области, закончились в больнице. Мужчина зашел на рюмочку к живущей рядом паре. Слово за слово, между ним и хозяином завязался спор.

- В три часа ночи в полицию позвонила 54-летняя жительница одного из домов по Колтушскому шоссе. Она рассказала, что в квартире раненный человек, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Оказалось, что двумя часами ранее, между звонившей женщиной и соседом, который зашел к ней и ее сожителю в гости, занялся спор. Люди выпивали и накал страстей увеличивался. Мужчина подключился к конфликту и в итоге выстрелил соседу в голову из травматического пистолета «Оса».

Пострадавшего госпитализировали с огнестрельным ранением затылочной области, левого наружного уха, а также сотрясением мозга.

Известно, что стрелявший был ранее судим. Решается впопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU