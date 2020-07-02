Мужчина выстрелил в голову соседу во время спора в Ленинградской области
Посиделки в гостях у соседей для 42-летнего жителя города Всеволожск, что в Ленинградкой области, закончились в больнице. Мужчина зашел на рюмочку к живущей рядом паре. Слово за слово, между ним и хозяином завязался спор.
- В три часа ночи в полицию позвонила 54-летняя жительница одного из домов по Колтушскому шоссе. Она рассказала, что в квартире раненный человек, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.
Оказалось, что двумя часами ранее, между звонившей женщиной и соседом, который зашел к ней и ее сожителю в гости, занялся спор. Люди выпивали и накал страстей увеличивался. Мужчина подключился к конфликту и в итоге выстрелил соседу в голову из травматического пистолета «Оса».
Пострадавшего госпитализировали с огнестрельным ранением затылочной области, левого наружного уха, а также сотрясением мозга.
Известно, что стрелявший был ранее судим. Решается впопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU