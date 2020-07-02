Почти 16,5 тысяч петербуржцев сдали тест на коронавирус за сутки
В Санкт-Петербурге еще порядка 16,5 тысяч человек были обследованы на наличие коронавируса за сутки. Так, по данным Смольного от 2 июля 2020 года, тестирование прошли 16426 горожан. Результаты анализов будут известны спустя несколько дней.
- Под медицинским наблюдением находится 1992 человека. Из них 90 в обсерваторе, 975 - на самоизоляции, 927 – контактные, - рассказали в администрации Петербурга.
Также за последние сутки о возвращении в Петербург из другой страны сообщили 56 человек. В течение 14 дней им надо будет соблюдать карантин. Не выходить из дома, а также сократить все контакты с людьми.
В службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 115 обращений. По номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом поступило 337 вызовов. Все они касаются пандемии.
ИСТОЧНИК KP.RU