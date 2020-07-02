Спрос на официантов вырос в два раза после самоизоляции в Санкт-Петербурге

2 Июль 2020 2020-07-02T10:40:09+03:00

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В Санкт-Петербурге с новыми послаблениями режима самоизоляции, когда были открыты летние веранды кафе и ресторанов, вырос спрос на официантов. Так, по данным от 1 июля 2020 года, в первую же неделю на сайтов сервисов по поиску работников, число вакансий в ресторанной сфере увеличилось в два раза.

- Со снятием карантинных мер количество предложений о работе официантов начало приближаться к значениям начала апреля. В первую неделю после снятия ограничений число вакансий увеличилось на 50 % (по сравнению с началом июня), а во вторую неделю предложений для соискателей стало уже в два раза больше, чем в начале лета, - пишут «Невские новости».

Из-за пандемии в апреле кафе и рестораны закрылись, некоторые остались работать только на вынос или доставку. Так, количество вакансий для официантов на сервисе «Работа.ру» сократилось на 61 процент. При этом количество резюме официантов в апреле снижалось на 19 процентов по сравнению с мартом.

ИСТОЧНИК KP.RU