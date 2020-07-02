35 рейсов отменили в аэропорту Пулково 2 июля

2 Июль 2020 2020-07-02T11:24:37+03:00

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Авиаперелеты в Санкт-Петербурге до сих пор полностью не налажены. Утром в четверг, 2 июля 2020 года, в Пулково отменили сразу 35 рейсов. Огромное количество людей столпилось у входа в аэропорт. Пассажиры в ожидании и ищут билеты на свободные рейсы.

- Сегодня в «Пулково» отменили 35 рейсов. Три должны были полететь в Москву, по два — в Симферополь, Сочи, Череповец и Архангельск. Также не улетят пассажиры рейса в Тюмень, Сургут, Новый Уренгой, Пермь, Воронеж, Омск, Казань и Минеральные Воды, - говорится в расписании аэропорта.

Также отменены несколько вылетов за границу, которые были запланированы заранее. Напомним, что сейчас полеты в другие страны практически не возможны.

Отметим, что в пятницу, 3 июля, в Пулково уже отменены еще 22 рейса. Поэтому пассажирам стоит заранее проверять информацию о вылете, чтоб зря не ехать в аэропорт.

ИСТОЧНИК KP.RU