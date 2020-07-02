В следственных изоляторах Санкт-Петербурга и области завершилось голосование по поправкам в Конституцию

2 Июль 2020 2020-07-02T11:54:33+03:00

В СИЗО Петербурга и Ленобласти прошло голосование по поправкам в Конституцию / Фото: УФСИН

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В заведениях УФСИН Санкт-Петербурга и Ленинградской области тоже прошло голосование по поправкам в Конституцию РФ. В четверг, 2 июля 2020 года, руководство сообщило, что на избирательных участках, работавших во всех следственных изоляторах, ЛПУ «Областной больнице им.Ф. Гааза» и помещениях, функционирующих в режиме следственных изоляторов проголосовало более 3700, из которых около 2500 человек проголосовало в самом большом в стране следственном изоляторе №1.

- Подозреваемым и обвиняемым в СИЗО в полном объеме предоставлена возможность реализовать свое право на голосование. Процесс организован без нарушений», – отметили председатель ОНК Санкт-Петербурга Александр Холодов.

Всем участникам голосования провели инструктаж, касающийся мер безопасности. Перед входом на территорию избирательного участка все граждане проходили термометрию, обрабатывали руки и подошву обуви дезинфицирующим раствором, получали одноразовые перчатки и маски.

ИСТОЧНИК KP.RU