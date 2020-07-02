Появились еще две жертвы мужчины, убившего пенсионерку в парке Александрино в Санкт-Петербурге

2 Июль 2020 2020-07-02T12:20:38+03:00

Полиция нашла еще двух жертв рецидивиста, убившего пенсионерку в Петербурге / Фото: ГУ МВД по СПб

Рецидивист нападал на пожилых женщин, которые не могли дать отпор

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Полиция Санкт-Петербурга нашла еще двух жертв рецидивиста, который нанес смертельный удар пенсионерке в парке Александрино. В четверг, 2 июля 2020 года, стало известно, что за день до задержания, мужчина напал па женщин, которые тоже преклонного возраста.

- Как выяснилось, нападения были совершены 30 июня на севере Петербурга – накануне дня задержания. Так, злоумышленник ограбил 85-летнюю пенсионерку на Суздальском проспекте, а вскоре отобрал имущество у 71-летней женщины на улице Ушинского, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.

Задержать рецидивиста удалось в 8 утра 1 июля. Мужчина напал на очередную пенсионерку и отнял у нее сумку. Та побежала за помощью в ближайшие избирательный участок, где дежурил полицейский. Подозреваемого нашли в кустах, когда он осматривал содержимое сумки.

Напомним, 23 июня 2020 года в парке «Александрино» на улице Народного Ополчения злоумышленник с целью хищения имущества нанес удары ножом в область живота 75-летней женщине.

ИСТОЧНИК KP.RU