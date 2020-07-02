2020-07-02T12:51:55+03:00
Происшествия

Пьяный гонщик на Cadillac утроил несколько ДТП, уходя от полицейской погони в Санкт-Петербурге

Водитель чуть не сбил инспекторов, оформлявших аварию на Ленинградской улице
Лилия КОЗЛОВА
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Полиция устроила погоню за пьяным водителем на Cadillac в ПетербургеПолиция устроила погоню за пьяным водителем на Cadillac в ПетербургеФото: СОЦСЕТИ
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В Санкт-Петербурге водитель Cadillac утроил разгром на дороге по Ленинградской улице. Утром с четверг, 2 июля 2020 года, во время пробки произошла небольшая авария. На место приехали инспекторы ГИБДД. Пока они оформляли ДТП, вдруг через железнодорожный переезд по встречке вылетел Cadillac и начал сносить все на своем пути.

- Полиция оформляла ДТП, товарищ на кадиллаке проехал по Cadillac железнодорожный переезд, чуть не ушатал полицейского и притер авто, которое уже было в ДТП, полицейские ринулись в погоню, - рассказал с места событий очевидец.

Погоня продолжалась по Ленинградской улице не долго. Вскоре водитель иномарки врезался в Ford недалеко от онкоцентра.

По словам очевидцев, водитель Cadillac был пьян. Сейчас с нарушителем разбираются полицейские. Сообщений о пострадавших не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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