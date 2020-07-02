Жертвами коронавируса стали еще 45 человек в Санкт-Петербурге

2 Июль 2020 2020-07-02T13:29:36+03:00

Еще 45 человек умерли от коронавируса в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

За время эпидемии официально подтверждено более 1,2 тысячи смертей от инфекции

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В Санкт-Петербурге в четверг, 2 июля 2020 года, статистика смертей от коронавируса пополнилась новыми случаями. Так, в городе зарегистрировано 45 случаев смерти от новой коронавирусной инфекции: на основе 40 заключений Комиссии по анализу летальных исходов и еще 5 на основе медицинских свидетельств о смерти.

- Среди умерших 25 мужчин от 42 лет до 91 года, 20 женщин от 22 до 90 лет, - рассказали в комитете по здравоохранению.

Как и ранее, основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная коронавирусной инфекцией СOVID-19. Пациенты имели хронические заболевания, осложнившие течение основного заболевания. Среди них – гипертоническая болезнь, кардиосклероз, атеросклероз, ожирение, сахарный диабет, церебро-васкулярная болезнь, хроническая обстуктивная болезнь легких, онкологические заболевания.

За время эпидемии в Петербурге заразились более 24,7 тысяч человек, из них 19 тысяч выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU