2020-07-02T16:03:57+03:00
Происшествия

Жесткая авария маршрутки и грузовика перекрыла движение на трассе М-10 под Санкт-Петербургом

Из «Газели» на дорогу вывалились овощи, фрукты и пиво
Лилия КОЗЛОВА
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Трассу М-10 перекрыл жесткое ДТП маршрутки и грузовикаТрассу М-10 перекрыл жесткое ДТП маршрутки и грузовикаФото: СОЦСЕТИ
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Серьезная авария произошла на 636 километре федеральной автодороги М-10 «Россия» Москва – Санкт-Петербург. Около 14:20 часов 2 июля 2020 года рядом с населенным пунктом Ушаки столкнулись маршрутка №320 ЛюбаньТосно и «Газель».

- Из-за ДТП весь груз рассыпался по дороге. обе полосы движения в направлении Москвы перекрыты. Движение осуществляется в реверсивном режиме, - сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

По рассказам очевидцев в социальных сетях, по трассе разбросаны овощи, фрукты и пиво. Также отмечается, что три человека пострадали. Насколько сильно, на данный момент не известно.

На месте происшествия находятся сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации, «скорая», сотрудники ГИБДД. Движение на участке автодороги М-10 затруднено. Автомобилисты жалуются, что не двигаются с места по полчаса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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