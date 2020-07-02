Двое мужчин ограбили таксистов на сумму более двухсот тысяч рублей
Суд вынес приговор двум грабителям С. Ашурову и С. Резбонову, которые в марте 2019 года ограбили четырех таксистов. Первый случай произошел 23 числа около второго корпуса дома №26 по улице Коллонтай.
- Двое мужчин напали на водителя такси, приставили ему к горлу нож и похитили имущество на 88 тысяч рублей. После этого они скрылись с места преступления, - сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.
Далее от грабителей пострадали еще три таксиста. Каждый раз воры угрожали им расправой, требовали отдать деньги, мобильники, часы и другие ценности.
- Общий ущерб составил более 156 тысяч рублей, - добавили в прокуратуре.
В итоге на Ашурова и Резбонова возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Статья предполагала, что нападения были совершены по предварительному сговору с угрозой применения насилья. Суд признал мужчин виновными и приговорил к семи годам и шесть месяцам лишения свободы в колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU