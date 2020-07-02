Двое мужчин ограбили таксистов на сумму более двухсот тысяч рублей

2 Июль 2020 2020-07-02T16:31:13+03:00

Всего от грабителей пострадали четыре водителя

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Суд вынес приговор двум грабителям С. Ашурову и С. Резбонову, которые в марте 2019 года ограбили четырех таксистов. Первый случай произошел 23 числа около второго корпуса дома №26 по улице Коллонтай.

- Двое мужчин напали на водителя такси, приставили ему к горлу нож и похитили имущество на 88 тысяч рублей. После этого они скрылись с места преступления, - сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Далее от грабителей пострадали еще три таксиста. Каждый раз воры угрожали им расправой, требовали отдать деньги, мобильники, часы и другие ценности.

- Общий ущерб составил более 156 тысяч рублей, - добавили в прокуратуре.

В итоге на Ашурова и Резбонова возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Статья предполагала, что нападения были совершены по предварительному сговору с угрозой применения насилья. Суд признал мужчин виновными и приговорил к семи годам и шесть месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU