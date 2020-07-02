2020-07-02T16:46:17+03:00
Авто

Движение по Каменноостровскому проспекту ограничат на месяц

На ремонт уйдет мост с Аптекарского на Каменный остров
Петр КИБЕР
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Движение по Каменноостровскому мосту ограничат из-за ремонта. Фото: Яндекс.КартыДвижение по Каменноостровскому мосту ограничат из-за ремонта. Фото: Яндекс.Карты
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Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга предупреждает о новых ограничениях на дорогах города. Так, практически на месяц, будет частично закрыто движение по Каменноостровскому мосту.

- С 4 июля по 3 августа в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия ограничивается движение транспорта по Каменноостровскому мосту, - сообщает пресс-служба ГАТИ.

С 4 по 6 июля и с 21 июля по 3 августа работы будут идти днем, а в период с 6 по 21 июля дорожники будут трудиться проводиться только в ночное время – с 23:00 до 07:00.

Отметим, что Каменноостровский мост лежит на оси одноименного проспекта и соединяет Аптекарский остров с Каменным. Здесь всегда оживленное движение транспорта, а по вечерам стоит большие пробки в сторону Ушаковской развязки.

Учитывая предстоящий ремонт, трудностей у автомобилистов только прибавится.

Также ГАТИ информирует от начале работ на улицы Коммуны от улицы Химиков до Ириновского проспекта. Здесь с 6 по 20 июля будут менять асфальт.

При этом с 15 июля движение транспорта будет частично перекрываться только на ночь - с 23:00 до 06:00.

Об изменениях на дорогах предупреждает ГАТИ

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга предупреждает о новых ограничениях на дорогах города. Так, практически на месяц, будет частично закрыто движение по Каменноостровскому мосту.

- С 4 июля по 3 августа в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия ограничивается движение транспорта по Каменноостровскому мосту, - сообщает пресс-служба ГАТИ.

С 4 по 6 июля и с 21 июля по 3 августа работы будут идти днем, а в период с 6 по 21 июля дорожники будут трудиться проводиться только в ночное время – с 23:00 до 07:00.

Отметим, что Каменноостровский мост лежит на оси одноименного проспекта и соединяет Аптекарский остров с Каменным. Здесь всегда оживленное движение транспорта, а по вечерам стоит большие пробки в сторону Ушаковской развязки.

Учитывая предстоящий ремонт, трудностей у автомобилистов только прибавится.

Также ГАТИ информирует от начале работ на улицы Коммуны от улицы Химиков до Ириновского проспекта. Здесь с 6 по 20 июля будут менять асфальт.

При этом с 15 июля движение транспорта будет частично перекрываться только на ночь - с 23:00 до 06:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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