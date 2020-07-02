2020-07-02T17:23:51+03:00
Общество

За два дня ветер повалил 126 деревьев в Санкт-Петербурге

Самые большие потери – в Красногвардейском районе
Петр КИБЕР
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Аварийные бригады два дня убирали последствия непогоды. Фото: Комитет по благоустройству СПбАварийные бригады два дня убирали последствия непогоды. Фото: Комитет по благоустройству СПб
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Больше 120 деревьев повалил за два прошедших дня шквалистый ветер. Большая часть потерь понесена 30 июня, когда на Санкт-Петербург обрушился шторм, а деревья ломались как спички и падали повсюду, в том числе на машины.

- 126 упавших деревьев - такой ущерб зеленым насаждениями нанес шквалистый ветер, бушевавший в Петербурге 30 июня и 1 июля. Наибольшие потери понес Красногвардейский район, где ветер повалил 28 деревьев, - сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству.

По 12 деревьев записали в минус Калининский и Приморский районы. Кроме того по городу было зафиксировано 19 случаев падения деревьев на дорогу.

Так, на Институтском проспекте рухнувший клен накрыл сразу две проезжавшие по дороге машины. В результате четыре человека пострадали и были госпитализированы.

Аварийные бригады при помощи спасателей оперативно убрали последствия разгула стихии, сейчас город приведен в порядок. Открылись также скверы, парки и сады, которые закрывались на время шторма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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