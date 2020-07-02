2020-07-02T17:55:04+03:00
Общество

Свыше 2 миллионов петербуржцев поддержали поправки в Конституцию. Это 77,66% голосов

Изменение основного закона страны подержали более 2 миллионов человек
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Голосование по поправкам в Конституцию длилось с 25 июня по 1 июляГолосование по поправкам в Конституцию длилось с 25 июня по 1 июляФото: Олег ЗОЛОТО
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В Горизбиркоме подвели итоги голосования по поправкам в Конституцию. Согласно окончательным результатам, изменение закона поддерживают 77,66% избирателей, или 2 241 963 человека.

Об этом 2 июля на пресс-конференции заявил председатель городской избирательной комиссии Виктор Миненко.

- Мы провели голосование в условиях пандемии. Это было непросто, но нам удалось это сделать, причем еще и на высоком уровне, - отметил глава Горизбиркома. – Я хочу поблагодарить всех тех, кто обеспечивал этот процесс.

Также Виктор Миненко подчеркнул, что петербуржцы проголосовали за благополучие, достойную жизнь и за суверенитет России.

В общей сложности с 25 июня по 1 июля на участки явились 74,74% от общего числа избирателей, а это свыше 2,8 миллионов человек. Всего же в Петербурге было напечатано более 3,8 миллионов бюллетеней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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