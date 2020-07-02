Два человека пострадали при пожаре на улице Подводника Кузьмина

2 Июль 2020 2020-07-02T18:20:43+03:00

Пожарные спасли двух человек из горящей квартиры на улице Подводника Кузьмина. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Бойцы противопожарной службы петербургского управления МЧС спасли двух человек, которые оказались заперты в горящей квартире. Огонь вспыхнул в жилом доме на улице Подводника Кузьмина, что в Кировском районе города.

- 2 июля в 17:22 в дежурную часть поступило сообщение о возгорании по адресу: улица Подводника Кузьмина, дом 27. В пятиэтажном жилом доме горела квартира на четвертом этаже, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

На место происшествия по вызову примчались два спасательных отряда. Пожарные выяснили, что в квартире горела кухня. И пока одни огнеборцы усмиряли пламя, другие вынесли из помещения семейную пару.

Пострадавшие, мужчина и женщина 56 лет, получили ожоги верхних дыхательных путей и были госпитализированы в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Возгорание локализовано, погибших при ЧП нет. Причины пожара выясняют дознаватели.

ИСТОЧНИК KP.RU