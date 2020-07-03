Выпускники Санкт-Петербурга 3 июля сдадут первый ЕГЭ

3 Июль 2020 2020-07-02T19:04:41+03:00

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Сегодня, 3 июля, выпускники сдают свой первый государственный экзамен. В Санкт-Петербурге за парты сядут 11 тысяч 616 ребят, им предстоит продемонстрировать все свои знания по трем предметам.

- ЕГЭ по информатике и информационно-коммуникационным технологиям напишут 5881 человек, по литературе – 4877 выпускников, по географии – 858 ребят, - рассказали в комитете образования правительства Санкт-Петербурга. – Результаты будут известны уже через две недели, не позднее 17 июля.

Следующий обязательный экзамен состоится 6 июля. Школьники будут писать ЕГЭ по русскому языку.

Напомним, в 2020 году экзамены проводятся в особом режиме и с соблюдением всех мер безопасности, чтобы исключить распространение коронавирусной инфекции. До и после каждого экзамена в учреждении все обрабатывают со специальным средством. Запускать в школу и в аудиторию участников ЕГЭ и учителей будут строго по графику. Также все организаторы обязательно должны быть в масках и перчатках, а вот выпускники – по желанию. Переживать о своем здоровье в дни ЕГЭ ребятам точно не стоит: во всех экзаменационных аудиториях сократили количество участников. Да и парты расставили так, чтобы обеспечить соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра.

ИСТОЧНИК KP.RU