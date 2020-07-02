В Пулково прокомментировали запрет полетов за границу до 1 августа
В петербургском аэропорту Пулково прокомментировали для «Комсомольской правды» ситуацию с заявлением Росавиации, которая продлила запрет зарубежных полетов до 1 августа. Вместе с этим, весь июль в Россию не пустят и иностранных туристов.
- «Воздушные ворота Северной столицы» (управляющая компания Пулково - прим.ред.) подтверждают получение телеграммы от Федерального агентства воздушного транспорта - ФАВТ об ограничении на въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства до 23:59 (местное время) 31 июля 2020 года. – сообщает пресс-служба аэропорта.
Пока аэропорт живет по действующему распоряжению от 27 марта 2020 года, которое запрещает регулярные международные авиаперелеты, так что, фактически, для Пулково ничего не меняется.
Напомним, что из-за возросшего внутреннего пассажиропотока, с 1 июля воздушная гавань вернулась к круглосуточному режиму работы. При этом санитарные меры предосторожности пока сохраняются.
ИСТОЧНИК KP.RU