В Пулково прокомментировали запрет полетов за границу до 1 августа

2 Июль 2020 2020-07-02T19:29:07+03:00

Улететь из Пулково за границу пока не получится. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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В петербургском аэропорту Пулково прокомментировали для «Комсомольской правды» ситуацию с заявлением Росавиации, которая продлила запрет зарубежных полетов до 1 августа. Вместе с этим, весь июль в Россию не пустят и иностранных туристов.

- «Воздушные ворота Северной столицы» (управляющая компания Пулково - прим.ред.) подтверждают получение телеграммы от Федерального агентства воздушного транспорта - ФАВТ об ограничении на въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства до 23:59 (местное время) 31 июля 2020 года. – сообщает пресс-служба аэропорта.

Пока аэропорт живет по действующему распоряжению от 27 марта 2020 года, которое запрещает регулярные международные авиаперелеты, так что, фактически, для Пулково ничего не меняется.

Напомним, что из-за возросшего внутреннего пассажиропотока, с 1 июля воздушная гавань вернулась к круглосуточному режиму работы. При этом санитарные меры предосторожности пока сохраняются.

ИСТОЧНИК KP.RU