2020-07-02T19:58:05+03:00
Общество

IKEA передумала открывать третий магазин под Санкт-Петербургом

Вместо гипермаркета шведы будут развивать формат городской торговли и дизайн-студии
Петр КИБЕР
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Любимая петербуржцами IKEA не будет строить третий гипермаркет.Любимая петербуржцами IKEA не будет строить третий гипермаркет.
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Шведская компания Ingka Centres – дочернее предприятие всемирно известной IKEA – окончательно передумала открывать третий магазин в окрестностях Санкт-Петербурга. Не будет в поселке Новоселье и третьей «Меги».

- В соответствии с новой стратегией некоторое время назад было принято решение отказаться от планов по строительству «Меги Новоселье» в Ленинградской области. – писала в апреле 2020 года «Мойка 78» со ссылкой на пресс-службу Ingka Centres.

Фактически, уже тогда стало понятно, что третьей IKEA на границах Петербурга не будет, а сейчас, по некоторым данным, решение принято окончательно. Вместо гипермаркетов решено развивать формат городских магазинов и дизайн-студий.

Коронавирус только усилил тенденцию на отказы от больших загородных торговых центров – моллов. Отметим, что две существующие «Меги» уже три месяца стоит закрытыми.

Что шведы будут делать с 40 гектарами земли, купленными по проект, пока неизвестно.

Напомним, что изначально третью IKEA планировали открыть в 2019 году, потом сроки сместились на 2020-й. А «Мега» должна была заработать еще год спустя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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