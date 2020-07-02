IKEA передумала открывать третий магазин под Санкт-Петербургом
Шведская компания Ingka Centres – дочернее предприятие всемирно известной IKEA – окончательно передумала открывать третий магазин в окрестностях Санкт-Петербурга. Не будет в поселке Новоселье и третьей «Меги».
- В соответствии с новой стратегией некоторое время назад было принято решение отказаться от планов по строительству «Меги Новоселье» в Ленинградской области. – писала в апреле 2020 года «Мойка 78» со ссылкой на пресс-службу Ingka Centres.
Фактически, уже тогда стало понятно, что третьей IKEA на границах Петербурга не будет, а сейчас, по некоторым данным, решение принято окончательно. Вместо гипермаркетов решено развивать формат городских магазинов и дизайн-студий.
Коронавирус только усилил тенденцию на отказы от больших загородных торговых центров – моллов. Отметим, что две существующие «Меги» уже три месяца стоит закрытыми.
Что шведы будут делать с 40 гектарами земли, купленными по проект, пока неизвестно.
Напомним, что изначально третью IKEA планировали открыть в 2019 году, потом сроки сместились на 2020-й. А «Мега» должна была заработать еще год спустя.
ИСТОЧНИК KP.RU