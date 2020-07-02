2020-07-02T20:13:24+03:00
Происшествия

Гвардейцы спасли молодого парня от полета в Неву

ЧП произошло поздно вечером 1 июня на Большеохтинском мосту
Петр КИБЕР
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Росгвардейцы спасли мужчину от падения с Большеохтинского моста. Фото: Пресс-служба УВО Росгвардии по СПб и ЛОРосгвардейцы спасли мужчину от падения с Большеохтинского моста. Фото: Пресс-служба УВО Росгвардии по СПб и ЛО
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Два сотрудника вневедомственной охраны Росгвардии спасли жизнь молодому мужчине, который едва не свалился в Неву с Большеохтинского моста. ЧП произошло поздним вечером в среду, 1 июля.

- В 23:40 наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга, находясь на маршруте патрулирования, увидел человека с внешней стороны ограждения Большеохтинского моста. – сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Бойцы сообщило происходящем по рации, вызвали спасателей и скорую помощь. После этого подошли к мужчине и начали переговоры. В тот момент, когда мужчина почти падал в воду, его удалось схватить и вытащить через перила.

По счастью, никто не пострадал, а самого петербуржца позднее передали в руки врачей. Сейчас с ним работают психологи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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