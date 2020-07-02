Гвардейцы спасли молодого парня от полета в Неву
Два сотрудника вневедомственной охраны Росгвардии спасли жизнь молодому мужчине, который едва не свалился в Неву с Большеохтинского моста. ЧП произошло поздним вечером в среду, 1 июля.
- В 23:40 наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны по Красногвардейскому району Санкт-Петербурга, находясь на маршруте патрулирования, увидел человека с внешней стороны ограждения Большеохтинского моста. – сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.
Бойцы сообщило происходящем по рации, вызвали спасателей и скорую помощь. После этого подошли к мужчине и начали переговоры. В тот момент, когда мужчина почти падал в воду, его удалось схватить и вытащить через перила.
По счастью, никто не пострадал, а самого петербуржца позднее передали в руки врачей. Сейчас с ним работают психологи.
ИСТОЧНИК KP.RU