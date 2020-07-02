Петербургские «Ряды» уходят из Москвы
Петербургский ритейлер «Биг Бокс» закрывает свой единственный магазин в московском регионе. Жителям Северной столицы он более известен как «Оптоклуб Ряды». Сейчас в городе на Неве действует три гипермаркета: на Пулковском, Шафировском и Мурманском шоссе. А вот в столице бизнес не пошел.
- Причиной закрытия «Оптоклуба Ряды» в городе Мытищи является решение руководства усилить позиции на рынке в Санкт-Петербурге, - пишет газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу торговой компании.
Известно, что выручка подмосковного гипермаркета оказалась ниже расчетной, и было решено не развивать бизнес в столичном регионе. Вместо этого ритейлер планирует открыть еще один «Оптоклуб» на юго-западе Петербурга
Напомним, что «Ряды» работают по принципу гипермаркетов Metro – обслуживаются клиенты с клубными картами, а товар продается оптом.
ИСТОЧНИК KP.RU