Петербургские «Ряды» уходят из Москвы

2 Июль 2020 2020-07-02T21:06:07+03:00

"Ряды" не прижились в Москве и уходят из столичного региона. Фото: vk.com/ryady

Продуктовый ритейлер не смог прижиться в столице и закрывает единственный магазин

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Петербургский ритейлер «Биг Бокс» закрывает свой единственный магазин в московском регионе. Жителям Северной столицы он более известен как «Оптоклуб Ряды». Сейчас в городе на Неве действует три гипермаркета: на Пулковском, Шафировском и Мурманском шоссе. А вот в столице бизнес не пошел.

- Причиной закрытия «Оптоклуба Ряды» в городе Мытищи является решение руководства усилить позиции на рынке в Санкт-Петербурге, - пишет газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу торговой компании.

Известно, что выручка подмосковного гипермаркета оказалась ниже расчетной, и было решено не развивать бизнес в столичном регионе. Вместо этого ритейлер планирует открыть еще один «Оптоклуб» на юго-западе Петербурга

Напомним, что «Ряды» работают по принципу гипермаркетов Metro – обслуживаются клиенты с клубными картами, а товар продается оптом.

ИСТОЧНИК KP.RU