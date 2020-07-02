После ДТП с рассыпанным пивом и маршруткой, восстановлено движение по Московскому шоссе

2 Июль 2020 2020-07-02T21:25:00+03:00

Три человека пострадали в ДТП у деревни Ушаки. Фото: vk.com/spb_today

В результате аварии пострадали два подростка и женщина

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Почти пять часов понадобилась дорожным и экстренным службам, чтобы устранить последствия масштабного ДТП на трассе М-10 «Россия» в Тосненском районе Ленобласти. Днем 2 июля здесь в притормозившую у остановки маршрутку на полном ходу влетела «Газель» с продуктами. В результате удара асфальт засыпало черешней и пивом.

- В Ушаках авария на полосе в сторону Москвы. По всей дороге разбросаны фрукты, овощи и пиво, - писали очевидцы аварии в соцсетях.

Сама маршрутка от удара вылетела с дорогу в кювет. По информации ГИБДД, в ней пострадали три человека: женщина-пенсионерка, мальчик 15 лет и 14-летняя девочка. Всем была оказана помощь.

По различным данным, авария произошла около двух часов дня. Примерно через сорок дорожникам удалось расчистить две полосы и организовать реверсивное движение, а восстановить проезд по Московскому шоссе в полном режиме, удалось лишь к вечеру.

- С 18:40 проезд транспорта осуществляется в штатном режиме по четырем полосам, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

ИСТОЧНИК KP.RU