Крепость «Орешек» откроется для посещения с 3 июля

2 Июль 2020 2020-07-02T21:55:07+03:00

Туристов ждут в Новой и Старой тюрьме, а в кафе - нет

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Знаменитая крепость «Орешек» в Шлиссельбурге начнет принимать посетителей с 3 июля. Как и во многих музеях, здесь решили не тянуть с открытием и работать уже с первого разрешенного дня.

- Для осмотра будут открыты территория крепости, экспозиции в Новой и Старой тюрьме и обзорный маршрут «Невский променад», - сообщает пресс-служба Государственного музея истории Санкт-Петербурга, к которому относится «Орешек».

А вот экскурсионного обслуживания пока не будет по причине санитарных норм. Но для туристов организована трансляция с записью экскурсии по музею по радио.

Также в крепость пустят только в масках и перчатках. Разовое число посетителей острова ограничено, как и количество экскурсантов в экспозициях. Кафе и сувенирные лавки временно не работают.

Напомним, что через три года крепости исполняется 700 лет. Она была основана внуком Александра Невского в 1323 году, как пограничный форпост со Швецией.

ИСТОЧНИК KP.RU