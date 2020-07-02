Лаунж-бар и караоке задымились на Васильевском острове

2 Июль 2020 2020-07-02T22:27:28+03:00

На Кадетскую линию по вызову приехали сразу три пожарных машины [видео]

Изменить размер текста: A A

Дым и огонь заметили вечером 2 июля жители Васильевского острова. А вскоре на Кадетскую линию с сиренами примчались сразу три пожарные машины. Причиной стало возгорание в подвальном лаунж-баре, над которым находился зал с караоке.

- В 20:48 в дежурную часть поступила заявка о возгорании по адресу Кадетская линия, 19. Прибывшими на вызов подразделениями установлено, что дым идет с цокольного этажа, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

Пожарные спустились вниз и выяснили, что в помещении лаунж-бара площадью 200 квадратных метров, горит обстановка на 10 метрах. Внутри заведения кроме персонала никого не было. Спасатели быстро справились с огнем, после чего провели проветривание бара и верхнего караоке-зала. На момент ЧП там тоже не оказалось посетителей.

По заверению пресс-службы МЧС, в результате инцидента никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.

На Васильевском острове загорелся лаунж-бар.Видео: vk.com/spb_today / Михаил Волков

ИСТОЧНИК KP.RU