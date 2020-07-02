Пожар произошел на химическом заводе «ФосАгро» в Волхове

2 Июль 2020 2020-07-02T22:53:24+03:00

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Пожар произошел на территории завода по производству удобрений «ФосАгро» в Волхове. О том, что на химическом предприятии что-то задымилось и горит, в соцсетях сообщают местные жители.

- «Безопасное» производство АО «ФосАгро». На заводе опять что-то полыхнуло, - пишут в паблике «Подслушано.Волхов» жители районного центра.

По предварительной информации, на территории предприятия, у одного из корпусов произошло короткое замыкание, после чего возникло возгорание.

Получить комментарий в Управлении МЧС по Ленинградской области оперативно не удалось. Точных данных о том, что могло вспыхнуть на заводе по производству удобрений, где используется большое количество химикатов, в том числе аммиак, пока нет. Также нет сведений о возможных пострадавших в результате ЧП.

Отметим, что жители Волхова неоднократно жаловались на выбросы с завода и неприятный запах с него.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/788411" frameborder="0"></iframe> На химзаводе в Волхове произошел пожар.Видео: vk.com/podslushano_volhov

ИСТОЧНИК KP.RU