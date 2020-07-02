Пожар произошел на химическом заводе «ФосАгро» в Волхове
Пожар произошел на территории завода по производству удобрений «ФосАгро» в Волхове. О том, что на химическом предприятии что-то задымилось и горит, в соцсетях сообщают местные жители.
- «Безопасное» производство АО «ФосАгро». На заводе опять что-то полыхнуло, - пишут в паблике «Подслушано.Волхов» жители районного центра.
По предварительной информации, на территории предприятия, у одного из корпусов произошло короткое замыкание, после чего возникло возгорание.
Получить комментарий в Управлении МЧС по Ленинградской области оперативно не удалось. Точных данных о том, что могло вспыхнуть на заводе по производству удобрений, где используется большое количество химикатов, в том числе аммиак, пока нет. Также нет сведений о возможных пострадавших в результате ЧП.
Отметим, что жители Волхова неоднократно жаловались на выбросы с завода и неприятный запах с него.
На химзаводе в Волхове произошел пожар.Видео: vk.com/podslushano_volhov
ИСТОЧНИК KP.RU