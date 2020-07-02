Беглов рассказал, сколько детских лагерей откроют до конца лета

2 Июль 2020 2020-07-02T23:33:46+03:00

Губернатор съездил в детский лагерь и посмотрел, как там отдыхают юные горожане. Фото: vk.com/a_beglov

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил в четверг детский оздоровительный лагерь «Молодежный» и рассказал, сколько лагерей примут юных горожан в этом сезоне. Всего до конца лета отдохнуть смогут больше шести тысяч детей.

- В ближайшее время откроются еще три лагеря. Всего планируем открыть семь лагерей в городе и 29 в области. За смену они смогут принять 6,5 тысяч детей, - сообщил на своей странице ВКонтакте глава города.

Напомним, что на данный момент в лагерях действуют определенные карантинные ограничения. Так, в «Молодежном», куда 2 июля ездил губернатор, заполняемость составляет лишь 50%. Это сделано для создания так называемой социальной дистанции.

Каждый отряд размещен на отдельном этаже. Выход за территорию лагеря запрещен. Весь персонал перед сменой прошел тесты на коронавирус. На наличие контактов с больными и признаки ОРВИ проверили и самих ребят. А в самом лагере, и отдыхающими работникам ежедневно меряют температуру.

ИСТОЧНИК KP.RU