Беглов рассказал, сколько детских лагерей откроют до конца лета
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил в четверг детский оздоровительный лагерь «Молодежный» и рассказал, сколько лагерей примут юных горожан в этом сезоне. Всего до конца лета отдохнуть смогут больше шести тысяч детей.
- В ближайшее время откроются еще три лагеря. Всего планируем открыть семь лагерей в городе и 29 в области. За смену они смогут принять 6,5 тысяч детей, - сообщил на своей странице ВКонтакте глава города.
Напомним, что на данный момент в лагерях действуют определенные карантинные ограничения. Так, в «Молодежном», куда 2 июля ездил губернатор, заполняемость составляет лишь 50%. Это сделано для создания так называемой социальной дистанции.
Каждый отряд размещен на отдельном этаже. Выход за территорию лагеря запрещен. Весь персонал перед сменой прошел тесты на коронавирус. На наличие контактов с больными и признаки ОРВИ проверили и самих ребят. А в самом лагере, и отдыхающими работникам ежедневно меряют температуру.
ИСТОЧНИК KP.RU