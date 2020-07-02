80 килограммов тротила и оружие времен войны изъяли у «черных копателей»

2 Июль 2020 2020-07-02T23:47:20+03:00

Оперативники ФСБ задержали в Петербурге "черных копателей". Фото: УФСБ по СПб и ЛО

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Целый арсенал оружия времен войны и 80 килограммов взрывчатки, а именно тротила, изъяли оперативники управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти у группы «черных копателей».

- В Северной столице сотрудниками УФСБ были пойманы злоумышленники, которые восстанавливали боевые свойства оружия времен Великой Отечественной войны, - пишет «Мойка 78».

Копатели, отлично знавшие историю войны и то, где проходили кровавые сражения, искали и находили советское и немецкое оружие – автоматы, винтовки, пистолеты и прочее. То, что хорошо сохранилось, они восстанавливали до рабочего состояния, а потом, по версии следователей, сбывали.

Находились покупатели и на взрывчатку, которую со времен войны также осталось много.

Всего у петербургских «черных поисковиков» изъяли 31 единицу огнестрельного оружия и 85 деталей от него, три тысячи патронов, а также около 80 килограммов взрывчатых веществ.

Расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU