Грозы и ливни уйдут из Санкт-Петербурга 3 июля
Грозовая погода заканчивается в Санкт-Петербурге. На смену сильным ливням в пятницу, 3 июля 2020 года, в Северную столицу придут солнце и тепло. Лишь на востоке города могут пройти короткие дожди.
- Сегодня метеорологические условия будет определять теплый сектор обширного циклонического вихря. В такой ситуации при переменной облачности существенных осадков не ожидается, лишь на востоке области еще прошумят короткие грозовые дожди, - рассказал в социальной сети ведущий специалист «Центра Фобос» Михаил Леус.
Температура воздуха днем поднимется до плюс 22-24 градусов. Ветер западный 5-10 метров в секунду, при грозе порывистый.
Выходные в Петербурге ожидаются теплыми, но не жаркими. В субботу, 4 июля, в Петербурге будет облачно с прояснениями, плюс 21-23 градуса. Возможны кратковременные дожди. В воскресенье осадки ожидаются в основном ночью. Днем ветрено и 19-21 градусов тепла.
ИСТОЧНИК KP.RU