Грозы и ливни уйдут из Санкт-Петербурга 3 июля

3 Июль 2020 2020-07-03T07:42:23+03:00

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Грозовая погода заканчивается в Санкт-Петербурге. На смену сильным ливням в пятницу, 3 июля 2020 года, в Северную столицу придут солнце и тепло. Лишь на востоке города могут пройти короткие дожди.

- Сегодня метеорологические условия будет определять теплый сектор обширного циклонического вихря. В такой ситуации при переменной облачности существенных осадков не ожидается, лишь на востоке области еще прошумят короткие грозовые дожди, - рассказал в социальной сети ведущий специалист «Центра Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха днем поднимется до плюс 22-24 градусов. Ветер западный 5-10 метров в секунду, при грозе порывистый.

Выходные в Петербурге ожидаются теплыми, но не жаркими. В субботу, 4 июля, в Петербурге будет облачно с прояснениями, плюс 21-23 градуса. Возможны кратковременные дожди. В воскресенье осадки ожидаются в основном ночью. Днем ветрено и 19-21 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU