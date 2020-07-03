Беглов поздравил с Днем ГИБДД инспекторов Санкт-Петербурга

3 Июль 2020 2020-07-03T09:03:07+03:00

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3 июля в России отмечается День Государственной инспекции безопасности дорожного движения. В честь этого губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил инспекторов города и поблагодарил за работу.

- Исключительная компетентность, готовность всегда прийти на помощь, неизменное сочетание высокой требовательности и традиционной петербургской вежливости обеспечивают нашей дорожной полиции уважение и доверие горожан, - отметил Беглов.

Градоначальник отметил, что сегодня на дорогах города следят за соблюдением правил дорожного движения более 1 тысячи инспекторов. За 2019 год они выявили и предотвратили более 440 тысяч нарушений. При проведении проверок задержаны 365 лиц, находившихся в розыске.

- Региональное Управление ГИБДД вносит важный вклад в снижение числа погибших на петербургских дорогах и сокращение доли грубых нарушений, - добавил градоначальник.

Также он добавил, что инспекторы всегда оказывают городу при проведении таких масштабных мероприятий, как праздник выпускников «Алые паруса», Парад Победы, всероссийский Военно-морской парад и других.

ИСТОЧНИК KP.RU