2020-07-03T09:11:53+03:00
Происшествия

Пьяный мужчина на квадроцикле разбился насмерть в лесу в Ленинградской области

Водитель гнал по тропинке и врезался в дерево
Лилия КОЗЛОВА
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Мужчина на квадроцикле насмерть разбился в лесу ЛенобластиМужчина на квадроцикле насмерть разбился в лесу ЛенобластиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Ленинградской области мужчина решил прокатиться ночью на квадроцикле в лесу и погиб. Около 2:20 часов в четверг, 3 июля 2020 года, 33-летний водитель, будучи пьяным, сел за руль. На лесной дороге он не смог справиться с управлением и влетел в дерево. Вместе с ним был и пассажир.

- На лесной дороге между поселками Громово и Портовое в Приозерском районе, пьяный 33-летний мужчина на квадроцикле не справился с управлением и по касательной врезался в дерево, - сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

В результате водитель квадроцикла погиб на месте от удара. Владелец транспорта в этот момент проезжал в качестве пассажира. Он нисколько не пострадал.

Теперь по факту смертельного ДТП сотрудники дорожной инспекции проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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