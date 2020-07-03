Пьяный мужчина на квадроцикле разбился насмерть в лесу в Ленинградской области
В Ленинградской области мужчина решил прокатиться ночью на квадроцикле в лесу и погиб. Около 2:20 часов в четверг, 3 июля 2020 года, 33-летний водитель, будучи пьяным, сел за руль. На лесной дороге он не смог справиться с управлением и влетел в дерево. Вместе с ним был и пассажир.
- На лесной дороге между поселками Громово и Портовое в Приозерском районе, пьяный 33-летний мужчина на квадроцикле не справился с управлением и по касательной врезался в дерево, - сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
В результате водитель квадроцикла погиб на месте от удара. Владелец транспорта в этот момент проезжал в качестве пассажира. Он нисколько не пострадал.
Теперь по факту смертельного ДТП сотрудники дорожной инспекции проводят проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU