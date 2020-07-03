Мужчину расстрелял неожиданный гость в квартире в Выборге

3 Июль 2020 2020-07-03T10:43:54+03:00

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В Ленинградской области полиция города Выборг разыскивает неизвестного стрелка. В ночь на четверг, 2 июля 2020 года, в тяжелом состоянии, с отрытой раной шеи был госпитализирован 29-летний мужчина. Бригада скорой помощи забирала раненного из собственной квартиры. Однако имя стрелка он назвать не смог.

- В 23:40 часов на номер 112 поступило сообщение о стрельбе в одной из квартир дома 11 по улице Некрасова в городе Выборг. Наряд полиции немедленно выехал на место, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

В указанной квартире полицейские нашли 29-летнего хозяина с огнестрельным ранением шеи. Мужчина был в сознании и рассказал, что в него стреляли, однако никаких обстоятельств случившегося не назвал. Сейчас пострадавший находится в больнице.

Мужчина хорошо запомнил того, кто в него стрелял. Это был худой парень, на вид 25 лет. Темные волосы с выбритыми висками. Одет был в зеленую куртку с капюшоном с надписью «USATF» на спине, кроссовки темные с буквой N белого цвета.

Кстати, в квартире полицейские нашли предмет, похожий на разобранный пистолет, 3 бутылки пива и три стакана. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU