2020-07-03T10:43:54+03:00
Происшествия

Мужчину расстрелял неожиданный гость в квартире в Выборге

Пострадавшего госпитализировали с огнестрельным ранением шеи
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Полиция ищет парня, выстрелевшего в шею мужчину в ВыборгеПолиция ищет парня, выстрелевшего в шею мужчину в ВыборгеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

В Ленинградской области полиция города Выборг разыскивает неизвестного стрелка. В ночь на четверг, 2 июля 2020 года, в тяжелом состоянии, с отрытой раной шеи был госпитализирован 29-летний мужчина. Бригада скорой помощи забирала раненного из собственной квартиры. Однако имя стрелка он назвать не смог.

- В 23:40 часов на номер 112 поступило сообщение о стрельбе в одной из квартир дома 11 по улице Некрасова в городе Выборг. Наряд полиции немедленно выехал на место, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

В указанной квартире полицейские нашли 29-летнего хозяина с огнестрельным ранением шеи. Мужчина был в сознании и рассказал, что в него стреляли, однако никаких обстоятельств случившегося не назвал. Сейчас пострадавший находится в больнице.

Мужчина хорошо запомнил того, кто в него стрелял. Это был худой парень, на вид 25 лет. Темные волосы с выбритыми висками. Одет был в зеленую куртку с капюшоном с надписью «USATF» на спине, кроссовки темные с буквой N белого цвета.

Кстати, в квартире полицейские нашли предмет, похожий на разобранный пистолет, 3 бутылки пива и три стакана. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Институт кибербезопасности и защиты информации открылся в Санкт-Петербурге
Умер врач поликлиники в Колпино, лежавший на ИВЛ с коронавирусом
Полиция задержала стрелка из Гатчины, пытавшегося убить знакомого
Жесткая пробка образовалась на Ленинском проспекте из-за сломанного светофора
Микроавтобус насмерть сбил мотоциклиста в Невском районе Санкт-Петербурга
45 смертей от коронавируса подтвердили в Санкт-Петербурге на 3 июля 2020 года
Тела рабочих нашли в колодце спустя сутки после обвала на глубине 7 метров в Ленинградской области
"Поющий труп" проплыл по Обводному каналу в Санкт-Петербурге
Эрмитаж откроется после «карантина» 15 июля
Наркокурьера в костюме доставщика еды поймали в Купчино
Мужчину расстрелял неожиданный гость в квартире в Выборге
Более 18 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки