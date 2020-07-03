Эрмитаж откроется после «карантина» 15 июля

3 Июль 2020 2020-07-03T11:21:26+03:00

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Главный музей Петербурга готовится встречать гостей. Уже с 15 июля он распахнет свои двери для посетителей. Об этом сообщает пресс-служба музея. Как и все культурные учреждения, после «карантина» работать он будет в новом режиме. Купить билеты можно будет в электронном виде. А все посетители и работники музея должны будут носить маски и перчатки и соблюдать необходимую дистанцию.

– Посещение музея будет организовано по сеансам, будут работать несколько точек для входа и выхода. Мы также вынуждены ограничить пребывание в музее двумя часами, – рассказали в музее.

Чтобы развести потоки гостей, доступны будут только определенные маршруты по залам Эрмитажа. Сейчас специалисты продумывают, как их правильно организовать.

Также отмечается, что стоимость посещения Эрмитажа составит 500 рублей. О льготных билетах в музее планируют проинформировать позже.

ИСТОЧНИК KP.RU