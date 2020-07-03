2020-07-03T11:50:47+03:00
Происшествия

Тела рабочих нашли в колодце спустя сутки после обвала на глубине 7 метров в Ленинградской области

Следователи начали проверку организации работы, во время которой произошла трагедия [фото]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Тела рабочих подняли с 7-метровой глубины из обвалившегося колодца в Ленинградской области / Фото: СК ЛОТела рабочих подняли с 7-метровой глубины из обвалившегося колодца в Ленинградской области / Фото: СК ЛО
Изменить размер текста:

Двое рабочих погибли под завалами обвалившегося колодца в Ленинградской области. Мужчины рыли яму на участке одной петербурженки. Оба погибли, когда стены колодца начали рушиться. Их тела были обнаружены на глубине 7 метров сотрудниками МЧС в ходе спасательных работ в пятницу, 3 июля 2020 года.

Следственный комитет начал проверку / Фото: СК ЛО

Следственный комитет начал проверку / Фото: СК ЛО

- После проведения следственным органом всех необходимых доследственных мероприятий и установления всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему, этому случаю будет дана правовая оценка, - сообщили в следственном комитете.

Трагедия произошла утром накануне, 2 июля. Двое приезжих из Таджикистана, 28 и 40 лет, работали на участке, копали по заказу колодец. Один из них был на глубине, когда обвалилась одна из стен. Второй бросился на помощь, но тут другая стена тоже рухнула. Оба погибли на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Институт кибербезопасности и защиты информации открылся в Санкт-Петербурге
Умер врач поликлиники в Колпино, лежавший на ИВЛ с коронавирусом
Полиция задержала стрелка из Гатчины, пытавшегося убить знакомого
Жесткая пробка образовалась на Ленинском проспекте из-за сломанного светофора
Микроавтобус насмерть сбил мотоциклиста в Невском районе Санкт-Петербурга
45 смертей от коронавируса подтвердили в Санкт-Петербурге на 3 июля 2020 года
Тела рабочих нашли в колодце спустя сутки после обвала на глубине 7 метров в Ленинградской области
"Поющий труп" проплыл по Обводному каналу в Санкт-Петербурге
Эрмитаж откроется после «карантина» 15 июля
Наркокурьера в костюме доставщика еды поймали в Купчино
Мужчину расстрелял неожиданный гость в квартире в Выборге
Более 18 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки