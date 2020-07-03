Тела рабочих нашли в колодце спустя сутки после обвала на глубине 7 метров в Ленинградской области

3 Июль 2020 2020-07-03T11:50:47+03:00

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Двое рабочих погибли под завалами обвалившегося колодца в Ленинградской области. Мужчины рыли яму на участке одной петербурженки. Оба погибли, когда стены колодца начали рушиться. Их тела были обнаружены на глубине 7 метров сотрудниками МЧС в ходе спасательных работ в пятницу, 3 июля 2020 года.

Следственный комитет начал проверку / Фото: СК ЛО

- После проведения следственным органом всех необходимых доследственных мероприятий и установления всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему, этому случаю будет дана правовая оценка, - сообщили в следственном комитете.

Трагедия произошла утром накануне, 2 июля. Двое приезжих из Таджикистана, 28 и 40 лет, работали на участке, копали по заказу колодец. Один из них был на глубине, когда обвалилась одна из стен. Второй бросился на помощь, но тут другая стена тоже рухнула. Оба погибли на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU