2020-07-03T12:27:54+03:00
Коронавирус Covid-19

45 смертей от коронавируса подтвердили в Санкт-Петербурге на 3 июля 2020 года

Мы собрали все последние новости о числе умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 3 июля 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
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За сутки смерть от коронавируса подтверждена у 45 петербуржцевЗа сутки смерть от коронавируса подтверждена у 45 петербуржцевФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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За последние сутки комиссия по летальным исходам от ОРВИ, подтвердила новые смерти от COVID-19. Новыми жертвами коронавируса в Санкт-Петербурге на 3 июля 2020 года стали еще 45 человек.

- За все время эпидемии в Северной столице от коронавируса умерли 1272 человек, из них смерти 45 пациентов были подтверждены за последние сутки, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

Надо отметить, что официальное подтверждение смертей происходит спустя месяц, порой и больше. Причина летального исхода - коронавирус - ставится только после проведения экспертизы. Точной цифры, сколько пациентов скончалось на данный момент, неизвестно.

За все время пандемии в Петербурге заболели 24990 человек, из них 19495 уже полностью здоровы. Сейчас под наблюдением врачей находятся 4223 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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