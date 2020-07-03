45 смертей от коронавируса подтвердили в Санкт-Петербурге на 3 июля 2020 года

3 Июль 2020 2020-07-03T12:27:54+03:00

За сутки смерть от коронавируса подтверждена у 45 петербуржцев Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Мы собрали все последние новости о числе умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 3 июля 2020 года

Изменить размер текста: A A

За последние сутки комиссия по летальным исходам от ОРВИ, подтвердила новые смерти от COVID-19. Новыми жертвами коронавируса в Санкт-Петербурге на 3 июля 2020 года стали еще 45 человек.

- За все время эпидемии в Северной столице от коронавируса умерли 1272 человек, из них смерти 45 пациентов были подтверждены за последние сутки, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

Надо отметить, что официальное подтверждение смертей происходит спустя месяц, порой и больше. Причина летального исхода - коронавирус - ставится только после проведения экспертизы. Точной цифры, сколько пациентов скончалось на данный момент, неизвестно.

За все время пандемии в Петербурге заболели 24990 человек, из них 19495 уже полностью здоровы. Сейчас под наблюдением врачей находятся 4223 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU