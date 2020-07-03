Жесткая пробка образовалась на Ленинском проспекте из-за сломанного светофора

3 Июль 2020 2020-07-03T12:52:41+03:00

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В Санкт-Петербурге утром в пятницу, 3 июля 2020 года, жесткие пробки. Одна из таких образовалась на пересечении Ленинского проспекта и Маршала Жукова. На шумном перекрестке автомобили не могут разъехаться из-за сломанного светофора. Водители просто не понимают, когда ехать, а кому уступить.

- Светофор не работает, но знаки же есть. Те, кто уступить должен выперлись как бараны, желая проскочить, создав в итоге большую пробку, - возмутился один из автомобилистов.

Некоторые петербуржцы отметили, что светофор в этом месте не работает с 6-7 часов утра. При этом регулировкой движения на перекрестке никто так и не занялся.

Также автомобилисты сообщили, что еще один светофор по Ленинскому проспекту на пересечении с проспектом Героев тоже не работает.

На данный момент затор на перекрестке все еще не рассосался. Водителям советуется прокладывать свой маршрут, избегая этого места.

ИСТОЧНИК KP.RU