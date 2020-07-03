Полиция задержала стрелка из Гатчины, пытавшегося убить знакомого

3 Июль 2020 2020-07-03T13:25:31+03:00

В Гатчинском районе задержан мужчина, пытавшийся убить своего знакомого Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Пострадавший попал в больницу с ранами шеи и лица

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В Гатчинском районе Ленинградской области задержан мужчина, пытавшийся убить своего знакомого. В пятницу, 3 июля 2020 года, следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела о покушении на убийство в отношении 31-летнего местного жителя.

- Инцидент произошел 28 июня в деревне Кезево. Подозреваемый хотел убить своего 49-летнего знакомого, поэтому выстрелил из огнестрельного оружия. Ранил лицо и шею, - сообщили в комитете.

В итоге раненного удалось спасти благодаря экстренной медицинской помощи. Подозреваемого задержали. Им оказался 31-летний мужчина, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности.

По ходатайству следователя подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и мотивов совершенного преступления. Кроме того, в ходе расследования будут устанавливаться причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU