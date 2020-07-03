Полиция задержала стрелка из Гатчины, пытавшегося убить знакомого
В Гатчинском районе Ленинградской области задержан мужчина, пытавшийся убить своего знакомого. В пятницу, 3 июля 2020 года, следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела о покушении на убийство в отношении 31-летнего местного жителя.
- Инцидент произошел 28 июня в деревне Кезево. Подозреваемый хотел убить своего 49-летнего знакомого, поэтому выстрелил из огнестрельного оружия. Ранил лицо и шею, - сообщили в комитете.
В итоге раненного удалось спасти благодаря экстренной медицинской помощи. Подозреваемого задержали. Им оказался 31-летний мужчина, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности.
По ходатайству следователя подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и мотивов совершенного преступления. Кроме того, в ходе расследования будут устанавливаться причины и условия, способствовавшие совершению преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU