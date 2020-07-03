2020-07-03T13:25:31+03:00
Происшествия

Полиция задержала стрелка из Гатчины, пытавшегося убить знакомого

Пострадавший попал в больницу с ранами шеи и лица
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Гатчинском районе задержан мужчина, пытавшийся убить своего знакомогоВ Гатчинском районе задержан мужчина, пытавшийся убить своего знакомогоФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

В Гатчинском районе Ленинградской области задержан мужчина, пытавшийся убить своего знакомого. В пятницу, 3 июля 2020 года, следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела о покушении на убийство в отношении 31-летнего местного жителя.

- Инцидент произошел 28 июня в деревне Кезево. Подозреваемый хотел убить своего 49-летнего знакомого, поэтому выстрелил из огнестрельного оружия. Ранил лицо и шею, - сообщили в комитете.

В итоге раненного удалось спасти благодаря экстренной медицинской помощи. Подозреваемого задержали. Им оказался 31-летний мужчина, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности.

По ходатайству следователя подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и мотивов совершенного преступления. Кроме того, в ходе расследования будут устанавливаться причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Институт кибербезопасности и защиты информации открылся в Санкт-Петербурге
Умер врач поликлиники в Колпино, лежавший на ИВЛ с коронавирусом
Полиция задержала стрелка из Гатчины, пытавшегося убить знакомого
Жесткая пробка образовалась на Ленинском проспекте из-за сломанного светофора
Микроавтобус насмерть сбил мотоциклиста в Невском районе Санкт-Петербурга
45 смертей от коронавируса подтвердили в Санкт-Петербурге на 3 июля 2020 года
Тела рабочих нашли в колодце спустя сутки после обвала на глубине 7 метров в Ленинградской области
"Поющий труп" проплыл по Обводному каналу в Санкт-Петербурге
Эрмитаж откроется после «карантина» 15 июля
Наркокурьера в костюме доставщика еды поймали в Купчино
Мужчину расстрелял неожиданный гость в квартире в Выборге
Более 18 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки