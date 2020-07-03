Умер врач поликлиники в Колпино, лежавший на ИВЛ с коронавирусом

3 Июль 2020 2020-07-03T14:02:32+03:00

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В Санкт-Петербурге в пятницу, 3 июля 2020 года, прощаются с Александром Анатольевичем Плужником – участковым врачом-терапевтом 71-й поликлиники. С 26 мая он боролся с коронавирусом, но 29 июня его сердце остановилось.

- Врач с 27-летним стажем, во время пандемии работал на двух участках. Еще 25 мая ходил по квартирным вызовам, а 26-го у него самого резко подскочила температура. 31 мая Плужникова госпитализировали в Военно-Медицинскую академию – его альма-матер, которую он окончил в 1993 году. Коллеги боролись за его жизнь до последнего, дважды колпинского врача подключали к ИВЛ. Но вирусная нагрузка оказалась слишком сильной, - появилась информация в социальных сетях Колпино.

Александр вел здоровый образ жизни, ходил в зал тренироваться, следил за своим питанием. У него была семья: жена, две дочки. А также собака и кошки.

- Саша остается для нас примером безграничной преданности своей профессии, милосердия и мудрости. Мы запомним его неуемную энергию, жизнерадостность, высокие душевные и этические качества, - вспоминают его коллеги.

ИСТОЧНИК KP.RU