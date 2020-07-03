Мощный пожар разгорелся у «Мега Дыбенко» в Санкт-Петербурге
Днем в пятницу, 3 июля 2020 года, жители Дыбенко и Кудрово заметили клубы черного дыма в небе. Пожар охватил территорию рядом с «Мега Дыбенко» в Санкт-Петербурге. Очевидцы выдвигали самые разные версии произошедшего.
- Стоянка и автосервис горят, - предположил один комментатор. – Нет, это горит завод, спорил другой.
Тем временем, дым столбом поднялся над городом и был виден в самых разных частях Петербурга.
- В районе «Мега Дыбенко» горит мусор и покрышки, территория Ленинградской области , - пояснили в МЧС Петербурга.
После сообщения о пожаре, на место ЧП выехали спасатели. Они уже приступили к тушению возгорания.
Как именно начался пожар, на данный момент не сообщается. Информация о пострадавших не поступала.
Мощный пожар у "Мега Дыбенко" в Петербурге .
ИСТОЧНИК KP.RU