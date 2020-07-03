Мощный пожар разгорелся у «Мега Дыбенко» в Санкт-Петербурге

3 Июль 2020 2020-07-03T14:58:53+03:00

Пожар разгорелся у Мега Дыбенко в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Клубы черного дыма нависли над город и Ленинградской областью [видео]

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Днем в пятницу, 3 июля 2020 года, жители Дыбенко и Кудрово заметили клубы черного дыма в небе. Пожар охватил территорию рядом с «Мега Дыбенко» в Санкт-Петербурге. Очевидцы выдвигали самые разные версии произошедшего.

- Стоянка и автосервис горят, - предположил один комментатор. – Нет, это горит завод, спорил другой.

Тем временем, дым столбом поднялся над городом и был виден в самых разных частях Петербурга.

- В районе «Мега Дыбенко» горит мусор и покрышки, территория Ленинградской области , - пояснили в МЧС Петербурга.

После сообщения о пожаре, на место ЧП выехали спасатели. Они уже приступили к тушению возгорания.

Как именно начался пожар, на данный момент не сообщается. Информация о пострадавших не поступала.

Мощный пожар у "Мега Дыбенко" в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU