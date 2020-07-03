Санкт-Петербург попал в список регионов с самой высокой заболеваемостью раком

3 Июль 2020 2020-07-03T15:17:15+03:00

Петербург не попал в 10-ку регионов с самой высокой заболеваемостью раком Фото: Артем КИЛЬКИН

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В России названы региона с самой высокой заболеваемостью раком за минувший 2019 год. Санкт-Петербурге оказался в их перечне на 11 месте. Хуже всего дела обстоят в Архангельской области. За год там было зарегистрировано 566,2 случая на 100 тысяч населения.

- В Санкт-Петербурге в прошлом году уровень заболеваемости злокачественными новообразованиями составил 506,5 случая на 100 тысяч населения. В Москве, например, всего 385,3, - пишут RT со ссылкой на министерство здравоохранения.

Высокие показатели также в Брянской области, (556,2), Сахалинской (550,2), Мордовии (548,6) и Пензенской области (548,1).

Самые низкие показатели по онкологическим заболеваниям в Чечне (164,2), Ингушетии (176,5), на Чукотке (205,4) и в ЯНАО (215,3).

- Чем дольше живёт человек, тем более длительно в течение жизни он получает воздействие различных экзо- и эндогенных канцерогенных факторов: курения, онкогенных вирусов, гормональных факторов, радиации и другие. Соответственно, возрастает вероятность заболеть злокачественной опухолью, - отметил доктор медицинских наук Константин Титов.

ИСТОЧНИК KP.RU