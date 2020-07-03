2020-07-03T16:12:47+03:00
Происшествия

Спасателям пришлось откачивать подростка, который нырнул с Яхтенного моста

ЧП произошло днем 3 июля
Петр КИБЕР
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С Яхтенного моста неудачно нырнул юноша. Фото: ПСС ГУ МЧС РФ по СПбС Яхтенного моста неудачно нырнул юноша. Фото: ПСС ГУ МЧС РФ по СПб
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Петербургским спасателям пришлось возвращать к жизни юношу, который днем 3 июля решил понырять с Яхтенного моста. Однако прыжок в воды Финского залива оказался не слишком удачным, и лишь благодаря сотрудникам МЧС развлечение не закончилось трагедией.

- После полудня поступило сообщение о том, что с Яхтенного моста прыгнул 19-летний молодой человек. Прибывшие в течение 6 минут спасатели извлекли его из воды, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу.

Когда парня достали из воды, он уже не дышал. Сотрудники Поисково-спасательной службы сразу начали реанимировать ныряльщика и уже на берегу им удалось откачать юношу. После того, как он вернулся к жизни, в дело вступили приехавшие врачи скорой.

В петербургском МЧС отмечают, что только за день произошло три ЧП на воде, одни из которых закончился трагически. Спасатели призывают горожан быть предельно осторожными и не подвергать свою жизнь неоправданному риску.

ИСТОЧНИК KP.RU

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